Уругвайский полузащитник "Фламенго" Джорджиан де Арраскаэта отметился техничным голом в матче чемпионата Бразилии против "Сеары". Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Esporte Interativo, передает Day.Az со ссылкой нa lenta.ru.

На седьмой добавленной минуте встречи де Арраскаэта удался удар "ножницами" в падении. Полузащитник пробил, находясь почти у линии штрафной. Мяч залетел в дальнюю "девятку". Гол уругвайца довел счет в матче до разгромного (3:0).

Благодаря победе "Фламенго" упрочил лидерство в турнирной таблице чемпионата Бразилии. На счету команды 33 очка в 16 матчах.

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