Ник Ньюэлл родился с врожденной ампутацией руки, но это не помешало ему провести успешный удушающий прием в первом же бою под эгидой известной спортивной организации, передает Day.Az со ссылкой нa tvzvezda.ru.

Американец Ник Ньюэлл провел свой первый поединок в Bellator - американской спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам. И сразу же вошел в историю.

С рождения у Ньюэлла нет части левой руки. Однако боец доказал, что это не является для него недостатком. Уже в первом раунде он провел агрессивный удушающий прием против соперника - соотечественника Кори Броунинга. И сразу же одержал победу.

Теперь на счету Ника - 16 побед и два поражения в профессиональной карьере.

Бой Bellator 225 прошел в Бриджпорте.

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