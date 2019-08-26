Однорукий боец дебютировал в Bellator с победы удушающим приемом - ВИДЕО
Ник Ньюэлл родился с врожденной ампутацией руки, но это не помешало ему провести успешный удушающий прием в первом же бою под эгидой известной спортивной организации, передает Day.Az со ссылкой нa tvzvezda.ru.
Американец Ник Ньюэлл провел свой первый поединок в Bellator - американской спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам. И сразу же вошел в историю.
С рождения у Ньюэлла нет части левой руки. Однако боец доказал, что это не является для него недостатком. Уже в первом раунде он провел агрессивный удушающий прием против соперника - соотечественника Кори Броунинга. И сразу же одержал победу.
Теперь на счету Ника - 16 побед и два поражения в профессиональной карьере.
Бой Bellator 225 прошел в Бриджпорте.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре