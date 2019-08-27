Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан по-прежнему желает видеть в своей команде соотечественника Поля Погба. По сообщениям Marca, наставник "сливочных" хочет, чтобы сделка состоялась уже этим летом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Championat, невзирая на то, что следующим летом "Реал" может бесплатно подписать хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, для Зидана приоритетным вариантом является именно трансфер Погба.

Сам Погба не намерен более требовать от "Манчестер Юнайтед" трансфер, однако в том случае, если клубы договорятся, подпишет соглашение с испанским грандом. Учитывая то, что найти замену Погба манкунианский клуб уже не сможет, потенциальная компенсация за полузащитника видится им внушительной - переговоры "МЮ" начнёт вести только после того, как получит предложение в € 200 млн.

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