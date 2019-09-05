В контракте нападающего "Барселоны" Лионеля Месси есть опция, согласно которой он может досрочно расторгнуть соглашение с клубом.

Об этом сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, до 30 июня каждого года аргентинец может дать ответ по поводу своего будущего. Отмечается, что форвард добился этого права при подписании нового договора в 2017 году. Существует ли денежный штраф в случае расторжения контракта, неизвестно.

В июле этого года сообщалось, что руководство "Барселоны" хочет предложить новый контракт Месси. Договор предусматривает, что аргентинец завершит карьеру в клубе.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Нынешний контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2021 года. По информации Marca, он получает 43 миллиона евро в год.

Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал "Золотой мяч".

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