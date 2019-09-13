Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил Хабиба Нурмагомедова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмен отметил, что все происходит "по определенной причине". "Это мое путешествие, и оно уникально. Спасибо, Хабиб, за еще один трудный урок", - сказал Порье. Также он отметил, что не чувствует сожаления, а лишь собирается двигаться вперед.

Порье проиграл Нурмагомедову в поединке, который прошел 7 сентября в Абу-Даби. В третьем раунде Хабиб поймал соперника на удушающий прием и заставил сдаться. Нурмагомедов, таким образом, защитил титул чемпиона UFC в легком весе и одержал 28-ю победу в 28 боях.

Хабиб после боя признал, что Порье оказался "намного крепче" ирландца Конора Макгрегора. Последний уступил Нурмагомедову на турнире UFC 229 в октябре 2018-го. Сам американец заявил, что рассчитывает на поединок против Макгрегора. Ирландец уже отреагировал на этот вызов.

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