Средний сын Лионеля Месси Матео пошел по стопам своего легендарного отца. Мальчик, которому 11 сентября исполнилось 4 года, мощным ударом забил гол и отпраздновал его в стиле капитана "Барселоны", передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.

Соответствующее видео опубликовала жена аргентинского форварда Антонелла Рокуццо, добавив к нему серию милых фото малыша и поздравления с днем рождения.

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