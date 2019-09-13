https://news.day.az/sport/1155843.html Сын Месси забавно скопировал празднование забитого гола - ВИДЕО
Сын Месси забавно скопировал празднование забитого гола - ВИДЕО
Средний сын Лионеля Месси Матео пошел по стопам своего легендарного отца. Мальчик, которому 11 сентября исполнилось 4 года, мощным ударом забил гол и отпраздновал его в стиле капитана "Барселоны", передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.
Соответствующее видео опубликовала жена аргентинского форварда Антонелла Рокуццо, добавив к нему серию милых фото малыша и поздравления с днем рождения.
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