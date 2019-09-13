Определились победители Международного детского шахматного турнира Baku Open 2019. Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend директор Республиканского шахматного центра министерства молодёжи и спорта Азербайджана, международный арбитр ФИДЕ Меджид Эфендиев.

В турнире среди мальчиков и девочек до 10 лет, участвовали 96 игроков. Турнир проводился в девять туров по швейцарской системе. Судейскую коллегию возглавил судья международной категории Нурали Маммадзаде. В церемонии награждения приняли участие вице-президент Федерации шахмат Азербайджана, судья международной категории Фаиг Гасанов, директор Республиканского шахматного центра Меджид Эфендиев, куратор-координатор по шахматам столицы Гюндуз Велиев, главный тренер сборной Азербайджана Фикрет Сидеифзаде, представители спонсоров, которые поздравили победителей и призеров турнира и пожелали дальнейших успехов.

Победители Baku Open 2019:

мальчики до 10 лет: I место - Сулейманлы Исмаил (7,5 очков), II место - Рустамов Рустам (7,5), III место - Бабазаде Акпер (7,0)

девочки до 10 лет: I место - Гусейнли Аян (6,5), II место - Яралиева Нурай (5,5), III место - Гусейнова Фирангиз (5,5)

мальчики до 8 лет: I место - Аллахверди Умид (6,5), II место - Мамедзаде Мамед (6,0), III место - Байрамли Исмаил (6,0)

девочки до 8 лет: I место - Наги Марьям (5,0), II место - Бадалова Хумай (5,0), III место - Мамедова Зейнаб (5,0).

Победители и призеры, в том числе самые маленькие участники турнира среди мальчиков - Велиев Нурлан, а среди девочек - Халилли Айла и Мамедли Арзу были отмечены дипломами и ценными призами.

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