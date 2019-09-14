Ветеран Карабахской войны впервые представляет Азербайджан на ЧМ по паравелоспорту - ФОТО
Впервые наша страна представлена на Чемпионате мира по паравелоспорту (среди лиц с ПОДА и нарушением зрения) на шоссе, который проходит с 11 по 16 сентября в городе Эммен (Нидерданды). Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана.
Мехман Рамазанзаде - ветеран Карабахской войны, дважды победитель "Бакинского марафона" среди паралимпийцев.
В Чемпионате мира принимают участие 450 спортсменов из более чем 50 стран мира. В программу соревнований включены две дисциплины - групповая гонка и индивидуальные гонки c раздельного старта, а также эстафета среди хендбайкеров. Участие в Чемпионате мира позволит заработать спортсменам баллы в свой рейтинг, который является определяющим при попадании на Паралимпийские игры 2020 года в Токио.
В первый соревновательный день состоялась индивидуальная гонка на дистанцию 20.8 км с участием представителей из 18 стран. В воскресенье Мехман Рамазанзаде также примет участие в групповых гонках. Главный тренер - Амид Гасангулиев.
Напомним, что велосипедный вид спорта среди паралимпийцев создан в Азербайджане год назад. В Детском паралимпийском комитете действуют детские секции.
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