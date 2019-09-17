Марк Косицке, агент главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, рассказал, что его клиент может покинуть Великобританию из-за плохой погоды. Его слова приводит Goal, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Косицке заявил, что Клоппу и его супруге не нравится дождливый английский климат. "Юрген с женой просыпаются утром, а за окном еще темно. Вечером, когда они встречаются, уже тоже темно, а иногда еще и дождь идет", - отметил он. Агент добавил, что в Германии существует перерыв на две недели, когда клубы едут в теплые края, в то время как в Британии тренеры готовят команды к отрезкам из 13 матчей.

Пользователи Twitter назвали Клоппа "капризным". "В таком случае пусть едет в Майами или Бразилию", - написал один из них. "Ха-ха, как будто в Германии погода лучше", - отреагировал другой.

Контракт Клоппа рассчитан до 2022 года. С немцем "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов-2018/2019.

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