https://news.day.az/sport/1157064.html Защитник Фенербахче курьезно привез гол в матче чемпионата Турции - ВИДЕО
Защитник Фенербахче курьезно привез гол в матче чемпионата Турции - ВИДЕО
В поединке четвертого тура чемпионата Турции Аланияспор на своем поле принимал Фенербахче.
Хозяева сумели уверенно одолеть "канареек" (3:1), возглавив турнирную таблицу. Особого внимание заслуживает третий гол команды.
Защитник Фенербахче Жаилсон неудачно выбил мяч у своих ворот, чем сполна воспользовался форвард Аланияспора, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.
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