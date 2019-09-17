В поединке четвертого тура чемпионата Турции Аланияспор на своем поле принимал Фенербахче.

Хозяева сумели уверенно одолеть "канареек" (3:1), возглавив турнирную таблицу. Особого внимание заслуживает третий гол команды.

Защитник Фенербахче Жаилсон неудачно выбил мяч у своих ворот, чем сполна воспользовался форвард Аланияспора, передает Day.Az со ссылкой на football.ua.

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