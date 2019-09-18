Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в интервью ведущему программы Good Morning America Пирсу Моргану рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии "Спортинга" просил бесплатные бургеры в "Макдоналдсе", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Роналду вспомнил, что тогда ему было 12 лет и у него не было денег. Поэтому он и его друзья по вечерам ходили в "Макдональдс" и выпрашивал оставшуюся еду у сотрудниц, и они никогда не отказывали. "Я жил в Лиссабоне с игроками с разных частей Португалии. Без семьи было трудно", - рассказал форвард.

Во время интервью Морган показал Роналду видео о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году. Португалец не смог сдержать слез.

Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. Со сборной Португалии форвард выиграл первенство Европы в 2016 году. Он родился на португальском острове Мадейра, а карьеру начал в лиссабонском "Спортинге".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!