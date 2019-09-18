Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер отличился точным ударом во время тренировки команды. Видео появилось в Twitter-аккаунте Sky Sports Premier League, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сульшер, находясь на поле вместе со своими помощниками, попал в мусорное ведро почти с 20 метров. Пользователи соцсетей назвали удар тренера "восхитительным и филигранным". Некоторые посчитали, что 46-летний Сульшер мог бы и сегодня продолжать футбольную карьеру в МЮ. "Мастерство вечно", - написал один из фанатов.

19 сентября манкунианцы проведут первый матч группового этапа Лиги Европы. Встреча против казахстанской "Астаны" начнется в 22:00 по московскому времени.

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