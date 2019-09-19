https://news.day.az/sport/1157823.html Роналду показал странный жест фанатам «Атлетико» - ВИДЕО
Роналду показал странный жест фанатам «Атлетико» - ВИДЕО
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в матче против "Атлетико" вновь столкнулся с не самым радушным приемом со стороны фанатов "индейцев".
Болельщики несколько раз освистали Криша, на что он ответил необычным жестом: несколько раз сложив и разомкнув пальцы, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.
После матча Криш объяснился: "Что значил жест? Учитесь, вам нужно учиться".
Матч закончился вничью со счетом 2:2.
Роналду в этой игре не забил.
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