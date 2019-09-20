19 сентября завершился матч "Карабах"-"Севилья" в рамках группового этапа Лиги Евровы УЕФА.

Игра состоялась на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и завершилась поражением азербайджанской команды (0:3).

Как передает Day.Az, пользователи соцсетей заметили на одном из видео матча, как один из детей, сопровождавших футболистов "Севильи", показывал пальцами цифру 3.

Действие мальчика расценили в Интернете как ненамеренное предсказание результата матча.

Предлагаем вашему вниманию данные кадры.

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