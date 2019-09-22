Лионель Месси провел первую встречу за "Барселону" после травмы. Он вышел во втором тайме матча пятого тура чемпионата Испании против "Гранады", но помочь своей команде на выезде одолеть соперника не смог, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Хозяева поля отличились уже на 2-й минуте встречи усилиями Рамона Азиза. После перерыва Альваро Вадильо с пенальти упрочил преимущество "Гранады". Отыграться "сине-гранатовые" не смогли.

"Барселона" с семью очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Гранада" поднялась на первую строчку, набрав десять баллов.