"Ливерпуль" со счетом 2:1 обыграл лондонский "Челси" в матче шестого тура Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в британской столице в присутствии более 40 тысяч зрителей, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В составе команды-победителя голами отметились Трент Александр-Арнольд (14) и Роберто Фирмино (30). У "Чесли" отличился Н'Голо Канте (71).

Эта победа стала для подопечных Юргена Клоппа шестой подряд в текущем сезоне АПЛ. Сейчас они занимают первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 18 очков. "Челси" идет на 11 месте.

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