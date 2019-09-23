https://news.day.az/sport/1158821.html 18-летний боксер нокаутировал поддразнившего его соперника - ВИДЕО
18-летний боксер нокаутировал поддразнившего его соперника - ВИДЕО
Американский боксер Хесус Рамос одержал победу над соотечественником Рики Эдвардсом. Видео опубликовано на YouTube-канале PBC ON FOX, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
В третьем раунде 18-летний Рамос нанес Эдвардсу удар правой рукой, после которого тот поддразнил соперника, покачав головой в знак того, что не получил урона. Следующий удар отправил Эдвардса в нокаут.
Эта победа стала для Рамоса 11-й в 11 профессиональных боях. Эдвардс потерпел четвертое поражение, в его активе 12 побед.
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