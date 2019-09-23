https://news.day.az/sport/1158864.html Вратарь фантастическим образом спас пустые ворота - ВИДЕО
Вратарь фантастическим образом спас пустые ворота - ВИДЕО
Вратарь клуба "Енппи" Махмуд Гад невероятным образом спас ворота своей команды в матче первого тура чемпионата Египта против "Пирамидс", передает Day.Az со ссылкой на sputnik.kg.
На 31-й минуте матча голкипер сперва выбежал за пределы штрафной, чтобы выбить мяч в падении головой. Он это сделал прямо на соперника, который без раздумий нанес удар по пустым воротам. Египтянин со всех ног побежал обратно в раму и в эффектном прыжке отразил удар противника. Дальше мяч полетел над перекладиной.
Видео с этим фантастическим сейвом становится популярным в соцсетях.
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