Нападающий "Атлетико Паранаэнсе" Марсело Сирино блеснул филигранной техникой во время матча Кубка Бразилии против "Интернасьонала".

Футболист одним ловким и хитрым движением оставил не у дел двоих соперников, после чего сделал голевую передачу, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

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