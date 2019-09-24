Полузащитник венгерского "Дебрецена" Даниэль Жори стал обладателем премии Пушкаша за лучший гол сезона по версии ФИФА. В борьбе за трофей 18-летний футболист обошёл Лионеля Месси из "Барселоны" и Хуана Кинтеро из "Ривер Плейта", передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Жори забил свой гол 16 февраля 2019 года, ударом практически с линии штрафной, отправив мяч в ворота "Ференцвароша".

Примечательно, что Жори, хоть и родился в Румынии, является представителем венгерского футбола, как и Ференц Пушкаш, в честь которого и была названа премия за самый красивый гол сезона. Таким образом, Жори стал первым представителем этой страны, которому удалось выиграть почётную награду.

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