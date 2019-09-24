В городе Ханты-Мансийск РФ продолжается Кубок мира по шахматам.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня состоялись ответные игры 1/4 финала. Единственный представитель Азербайджана на соревновании Теймур Раджабов, одержав победу над 18-летним американцем Джеффри Ксионгом, вышел в полуфинал.

Противником Теймура на этом этапе станет победитель пары Максим Вашье-Лаграв - Левон Аронян.

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