https://news.day.az/sport/1159433.html Теймур Раджабов вышел в полуфинал Кубка мира
Теймур Раджабов вышел в полуфинал Кубка мира
В городе Ханты-Мансийск РФ продолжается Кубок мира по шахматам.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня состоялись ответные игры 1/4 финала. Единственный представитель Азербайджана на соревновании Теймур Раджабов, одержав победу над 18-летним американцем Джеффри Ксионгом, вышел в полуфинал.
Противником Теймура на этом этапе станет победитель пары Максим Вашье-Лаграв - Левон Аронян.
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