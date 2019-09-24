Санкт-Петербург примет финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году, а финал сезона-2021/22 пройдет в Мюнхене. Сезон-2022/23 состоится в Лондоне.

Об этом сообщил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин на пресс-конференции в Любляне, где прошел исполком УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В 2021 году финал Лиги чемпионов состоится на арене "Санкт-Петербург" в России. В 2022 году финалисты Лиги чемпионов сыграют на домашнем стадионе "Баварии" "Альянц-Арена", а в 2023 году финал пройдет на стадионе "Уэмбли", - говорится в сообщении.

Мюнхен четыре раза принимал финал Лиги (Кубка) чемпионов: "Альянц-Арена" - в 2012 году, Олимпийский стадион - в 1979, 1993, 1997 годах.

В Лондоне решающий матч турнира проходил семь раз - в 1963, 1968, 1971, 1978, 1992, 2011, 2013 годах, все игры принимал "Уэмбли".

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