Линейный арбитр Милан Сефара в состоянии алкогольного опьянения отработал матч молодежного чемпионата Чехии, чем рассмешил пользователей социальных сетей. Видео появилось в Twitter-аккаунте Sportovní Hlášky, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Юзеры обратили внимание на "пластичность" арбитра и его непредсказуемые движения. "Этот парень выпил немало перед матчем", "Больше ему не наливать!", "Не меньше трех промилле алкоголя в крови", - писали они.

По информации Irozhlas, региональная футбольная ассоциация Центральной Богемии начала расследование инцидента. Если Сефара находился на поле пьяным, то ему грозит дисквалификация.

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