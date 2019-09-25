https://news.day.az/sport/1159731.html Сын Ирады Ашумовой завоевал лицензию на Летние олимпийские игры Токио-2020
Сын Ирады Ашумовой завоевал лицензию на Летние олимпийские игры Токио-2020
С 12 по 23 сентября в итальянской Болонье прошел чемпионат Европы по стрельбе на 25/50 метров.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, Руслан Лунев, представлявший Азербайджан на соревнованиях, занял пятое место, набрав 580 очков, и завоевал лицензию на Летние олимпийские игры Токио-2020.
Об этом сообщила мать Руслана и главный тренер сборной Азербайджана по пулевой стрельбе Ирада Ашумова.
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