Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" не собирается расставаться с нападающим Неймаром. Более того, парижане хотят предложить бразильцу новый контракт, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно информации Чемпионат.com, "ПСЖ" готовит новый контракт на более выгодных условиях. Парижанам понравилось, как бразилец провел матчи после возвращения в команду. Однако пока неизвестно, примет ли футболист предложение парижан.

Летом Неймар хотел вернуться в "Барселону" и с опозданием прибыл в расположение "ПСЖ". Но французский клуб поднял сумму отступным, и сделка стала невозможной. Кроме того Неймаром интересовался и мадридский "Реал".