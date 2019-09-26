Международная федерация футбола (ФИФА) объяснила причину отсутствия результатов голосования капитана сборной Египта и главного тренера национальной олимпийской команды за звание лучшего игрока по версии организации. Об этом сообщает агентство AP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сообщениям СМИ, Египетская футбольная ассоциация отправила официальный запрос в ФИФА с просьбой объяснить причину отсутствия результатов голосования капитана сборной Египта Ахмеда Аль-Мухаммади и главного тренера олимпийской национальной команды Шавки Гариба. В опубликованном по результатам голосования за звание лучшего футболиста года документе не учтен выбор Аль-Мухаммади и Гариба, который проголосовал вместо уволенного главного тренера сборной Египта Хавьера Агирре. В заявлении Египетской футбольной ассоциации сказано, что голоса капитана и тренера были отправлены в ФИФА 15 августа и зарегистрированы 19 августа.

"Подписи на бюллетенях представителей Египта были выполнены прописными буквами и поэтому были признаны недействительными (не аутентичными), - говорится в заявлении ФИФА, которое цитирует AP. - На бюллетенях не было подписи генерального секретаря Египетской футбольной ассоциации, что является обязательным". Также в заявлении утверждается, что Египетская футбольная ассоциация была дважды уведомлена о нарушениях в заполнении бюллетеней и необходимости устранить их до 19 августа.

Ранее в четверг СМИ сообщили об утверждении капитана сборной Никарагуа о том, что он не выбирал Месси в тройке лучших игроков года. В ответ на запрос ТАСС ФИФА опровергла эту информацию. Также журналист портала FootballMadeInGhana.com Тофик Сьену в своем Twitter написал, что главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич не голосовал за аргентинского нападающего испанской "Барселоны" Лионеля Месси и голландского защитника английского "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка в опросе на звание лучшего футболиста.

Церемония вручения премии прошла 23 сентября в Милане, ее обладателем стал Месси. Награда ФИФА лучшему игроку года вручается с 1991 года, в нынешнем формате (по итогам сезона) - с 2016 года, в период с 2010 по 2015 год ФИФА вручала награды вместе с французским журналом France Football. Месси был удостоен премии в шестой раз. В прошлом году ее получил хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич, в 2016 и 2017 годах - португальский форвард Криштиану Роналду.

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