Испанский футбольный клуб "Барселона" был оштрафован на €300 за начало переговоров с французским нападающим Антуаном Гризманном, пока тот был игроком "Атлетико". Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на испанскую радиостанцию La Cadena SER, передает Day.Az.

Данный штраф был наложен Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) за дисциплинарное правонарушение Кодекса организации, при этом сам 28-летний спортсмен оштрафован не будет. Гризманн перешел из "Атлетико" в "Барселону" 12 июля, по информации AS, стоимость сделки составила €120 млн. По информации источника, дело, открытое Международной федерацией футбола (ФИФА) в отношении "Барселоны" из-за трансфера Гризманна, продолжает рассматриваться организацией.

14 мая Гризманн объявил о своем уходе из "Атлетико", руководство мадридского клуба пошло навстречу игроку и снизило сумму отступных за футболиста с €200 млн до €120. По информации "Атлетико", "Барселона" вела переговоры с французским нападающим с февраля 2018 года и способствовала тому, чтобы Гризманн договорился с руководством мадридского клуба о снижении суммы отступных.

В текущем сезоне Гризманн провел за "Барселону" семь матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года. За это время он выиграл с клубом Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018), в последнем сезоне за мадридский клуб нападающий провел 48 матчей, забив 21 мяч и отдав 10 результативных передач.

В составе сборной Франции Гризманн стал победителем чемпионата мира по футболу в России и выиграл серебро домашнего чемпионата Европы (2016).

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