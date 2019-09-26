16-летний защитник "Рочдейла" Люк Матесон на следующее утро после матча 1/16 финала Кубка лиги с "Манчестер Юнайтед" (1:1, 3:5) пошел в школу сдавать экзамен по психологии. Об этом пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

В этом сезоне на счету подростка 5 матчей и 1 гол. "Рочдейл" выступает в третьем по силе дивизионе Англии.

"Образование мне очень нравится. Я это люблю. "Рочдейл" и школа меня очень поддерживали. Я люблю учиться. Этим я хочу заниматься. Футбол не дает гарантий", - отметил Матесон. - "Никогда не знаешь, что будет в будущем. Можно быть лучшим игроком в мире, но может и случиться все что угодно. Поэтому я хочу иметь запасной вариант".

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