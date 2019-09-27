https://news.day.az/sport/1160267.html Месси остался дисквалифицирован на три месяца
Месси остался дисквалифицирован на три месяца
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сохранила дисквалификацию нападающего каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организацию в коррупции во время проходившего в Бразилии Кубка Америки-2019. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала ходатайство, чтобы срок дисквалификации Месси был уменьшен с трех месяцев до двух. Однако апелляционный суд отклонил запрос AFA.
Запрет на участие Месси в играх за сборную Аргентины вступил 3 августа 2019 года.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре