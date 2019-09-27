Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) сохранила дисквалификацию нападающего каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, обвинившего организацию в коррупции во время проходившего в Бразилии Кубка Америки-2019. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подала ходатайство, чтобы срок дисквалификации Месси был уменьшен с трех месяцев до двух. Однако апелляционный суд отклонил запрос AFA.

Запрет на участие Месси в играх за сборную Аргентины вступил 3 августа 2019 года.

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