Арбитр сломал ногу во время матча, но отработал до конца - ВИДЕО
Главный арбитр матча 1/64 финала Кубка Нидерландов между "Квик Бойс" и "Катвейком" Роб Диперинк сломал ногу, но сумел отработать игру до конца. Видео случившегося появилось в Twitter Fox Sports, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Ближе к концу основного времени матча Диперинк оступился и почувствовал боль в ноге. Ему оказали помощь, и он провел встречу до конца: ему пришлось работать 30 минут дополнительного времени. Победу со счетом 3:2 одержал "Катвейк".
После матча Диперинк прошел углубленное медицинское обследование, выявившее у него перелом лодыжки. О сроках восстановления арбитра не сообщается.
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