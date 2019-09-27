Главный арбитр матча 1/64 финала Кубка Нидерландов между "Квик Бойс" и "Катвейком" Роб Диперинк сломал ногу, но сумел отработать игру до конца. Видео случившегося появилось в Twitter Fox Sports, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Ближе к концу основного времени матча Диперинк оступился и почувствовал боль в ноге. Ему оказали помощь, и он провел встречу до конца: ему пришлось работать 30 минут дополнительного времени. Победу со счетом 3:2 одержал "Катвейк".

После матча Диперинк прошел углубленное медицинское обследование, выявившее у него перелом лодыжки. О сроках восстановления арбитра не сообщается.

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