https://news.day.az/sport/1160435.html Федерация гимнастики Азербайджана до конца года проведет турниры по шести дисциплинам
Федерация гимнастики Азербайджана до конца года проведет турниры по шести дисциплинам
Федерация гимнастики Азербайджана после успешно организованных широкомасштабных международных соревнований собирается провести осенью местные соревнования. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию.
В последние месяцы года будут организованы турниры по шести дисциплинам гимнастики.
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