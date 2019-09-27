Федерация гимнастики Азербайджана после успешно организованных широкомасштабных международных соревнований собирается провести осенью местные соревнования. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Федерацию.

В последние месяцы года будут организованы турниры по шести дисциплинам гимнастики.

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