В рамках Кубка мира по шахматам в городе Ханты-Мансийск состоялись ответные игры полуфинала.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На этом этапе азербайджанский шахматист Теймур Раджабов встретился с французом Максимом Вашье-Лагравом. Первую партию Раджабов сыграл вничью, но в ответной игре азербайджанский гроссмейстер оказался сильнее соперника. По результатам первой партии, Раджабов завоевал путевку в финал. Также он обеспечил себе участие в турнире претендентов.

Отметим, что в турнире приняли участие пять азербайджанских шахматистов. В ходе соревнования Аркадий Найдич уступил немцу Никласу Хушенбету, Ниджат Аббасов - американцу Лейнеру Домингезу Перезу, а Элтадж Сафарли - Шахрияру Мамедъярову. Мамедъяров в 1/8 финала, проиграв товарищу по команде Раджабову, завершил свое выступление в турнире.

Финалисты Кубка мира смогут принять участие в турнире претендентов, который пройдет в 2020 году.

В турнире, который длится с 10 сентября, принимают участие 128 шахматистов. Кубок завершится четвертого октября. В последний день состязаний предусмотрены решающие тай-брейк партии. Призовой фонд турнира составляет 1,6 миллиона долларов.

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