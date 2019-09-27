Шведский нападающий клуба MLS "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович через социальные сети запустил новый челлендж и бросил вызов российскому бойцу, чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Суть Matrix Challeng, как назвал его 37-летний форвард, в том, что нужно, удерживая мяч на груди, отклониться назад и двигать руками, как главный герой серии фильмов "Матрица" Нео делал, уклоняясь от летящих в него пуль.

Ибрагимович опубликовал видео челленджа в социальной сети Twitter и отметил в сообщении Хабиба Нурмагомедова, а также полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сербского теннисиста Новака Джоковича и своего агента Мино Райолу.

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