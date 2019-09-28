Английский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Пэйдж одержал победу над ирландцем Ричардом Киели на турнире Bellator 227, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Пэйдж нанес Киели удар коленом в прыжке уже в первом раунде и нокаутировал его. После этого англичанин изобразил головокружение, словно сам получил удар по голове. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте организации.

У Пэйджа даже состоялась перепалка с пришедшим в себя Киели. Ряд пользователей в Twitter расценил это поведение как издевательство над оппонентом.

"У него может и есть талант. Но класса никакого", - написал Andynova. Некоторые напомнили Пэйджу его поражение бразильцу Дугласу Лиме, который нокаутировал англичанина за 35 секунд.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!