Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут французом Хакимом Кетаибой и был дезориентирован им. Видео появилось на YouTube-канале nun tuan anh.

После нокаута Кеведо не сразу пришел в себя, а очнувшись, подумал, что именно он одержал победу и начал радоваться. Кикбоксер не ориентировался в пространстве, так что тренерам пришлось направлять спортсмена. Комментаторы, работавшие на поединке, заявили, что нокаут вывел Кеведо в "параллельную реальность", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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