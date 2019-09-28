Над "Ливерпулем" нависла угроза исключения из розыгрыша Кубка английской лиги. Лидер английской премьер-лиги нарушил регламент соревнований, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В 1/16 финала Кубка лиги "Ливерпуль" выиграл со четом 2:0 у "Милтон Кейнс Донс" и прошел в следующую стадию турнира. Но один из игроков в составе победителей оказался незаявленным для участия в Кубке лиги. Теперь "Ливерпулю" грозит техническое поражение и вылет из турнира.

Как сообщает РИА Новости, клуб знает о подобной проблеме. Но представитель "Ливерпуль" попросил не драматизировать ситуацию и воздержаться от оценок. В нынешнем сезоне перед "Ливерпулем" поставлена задача выиграть три домашних турнира - чемпионат, Кубок Англии и Кубок лиги. Исключение "красных" из розыгрыша сделает этот план невыполнимым.