Браима Сункар Дабо из Гвинеи-Бисау помог финишировать представителю Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо в квалификационном забеге на 5000 м на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Дохе, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Спортсмен из Арубы почувствовал себя плохо во время забега из-за духоты и с трудом передвигался по дистанции. Басби вряд ли бы сумел финишировать самостоятельно, но в начале последнего круга представитель Гвинеи-Бисау взял его под руку, и спортсмены вместе финишировали под овации болельщиков. После финиша Басби без сил упал на беговую дорожку.

Победу в забеге одержал спортсмен из Эфиопии Селемон Барега (13 минут 24,69 секунды). Результат Дабо составил 18 минут 10,87 секунды и стал его личным рекордом. Время, показанное Басби, засчитано не было, оба спортсмена являются единственными представителями своих стран на турнире.

Финал в этой дисциплине пройдет 30 сентября. Соревнования завершатся 6 октября.

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