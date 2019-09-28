"Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Саутгемптон" в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча прошла в субботу, 28 сентября, в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 24-й минуте "шпор" вперед вывел Танги Ндомбеле, через 15 минут Дэнни Ингс восстановил равенство. Вперед столичный клуб в концовке первого тайма вывел Харри Кейн.

С 31-й минуты лондонцы играли в меньшинстве. За два предупреждения с поля был удален защитник Серж Орье.

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