Вратарь итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон побил рекорд бывшего защитника "Милана" Паоло Мальдини по числу матчей на клубном уровне среди итальянцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В субботу 41-летний голкипер сыграл в домашней встрече шестого тура чемпионата Италии по футболу против СПАЛа (2:0), данная игра стала 903-й для Буффона на клубном уровне.

Буффон сыграл 658 матчей за "Ювентус", 220 игр за итальянскую "Парму" и 25 встреч за французский "Пари Сен-Жермен". Итальянец завоевал четыре Кубка Италии и девять раз стал чемпионом Италии в составе "Ювентуса". В 2006 году в составе национальной команды Буффон выиграл чемпионат мира, став лучшим голкипером турнира, также он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года. Итальянец является рекордсменом по числу проведенных матчей за сборную - 176, в 2017 году вратарь был признан футболистом года в Италии.

Мальдини в течение всей игровой карьеры выступал за "Милан" за команду он выступал с 1984 по 2009 год. Он семь раз выигрывал чемпионат Италии, один раз - кубок страны, по пять раз - Суперкубок Италии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, также он является победителем клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Межконтинентального кубка, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы и мира.

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