Буффон побил рекорд Мальдини
Вратарь итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон побил рекорд бывшего защитника "Милана" Паоло Мальдини по числу матчей на клубном уровне среди итальянцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В субботу 41-летний голкипер сыграл в домашней встрече шестого тура чемпионата Италии по футболу против СПАЛа (2:0), данная игра стала 903-й для Буффона на клубном уровне.
Буффон сыграл 658 матчей за "Ювентус", 220 игр за итальянскую "Парму" и 25 встреч за французский "Пари Сен-Жермен". Итальянец завоевал четыре Кубка Италии и девять раз стал чемпионом Италии в составе "Ювентуса". В 2006 году в составе национальной команды Буффон выиграл чемпионат мира, став лучшим голкипером турнира, также он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года. Итальянец является рекордсменом по числу проведенных матчей за сборную - 176, в 2017 году вратарь был признан футболистом года в Италии.
Мальдини в течение всей игровой карьеры выступал за "Милан" за команду он выступал с 1984 по 2009 год. Он семь раз выигрывал чемпионат Италии, один раз - кубок страны, по пять раз - Суперкубок Италии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, также он является победителем клубного чемпионата мира, двукратным обладателем Межконтинентального кубка, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы и мира.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре