Американец Кристиан Коулман одержал победу в забеге на 100 м на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он показал результат 9,76 секунды, вторым стал американец Джастин Гэтлин (9,89), третьим - канадец Андре Де Грасс (9,90). Коулман и Де Грасс установили личные рекорды, Коулман показал лучший результат сезона в мире. Быстрее Коулмана в истории легкой атлетики 100-метровку преодолевали только пять спортсменов: Гэтлин (9,74), Асафа Пауэлл (Ямайка, 9,72), Йохан Блейк (Ямайка, 9,69), Тайсон Гэй (США, 9,69) и Усэйн Болт (Ямайка, 9,58), которому принадлежит мировой рекорд.

Коулман подозревался в нарушении антидопинговых правил из-за пропуска трех допинг-тестов за год. Но Антидопинговое агентство США (USADA) сняло с него обвинения. Спортсмену удалось доказать, что три нарушения пришлись на 14 месяцев, а не на 12. Независимый дисциплинарный легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) не стал оспаривать решение USADA.

23-летний Коулман является двукратным серебряным призером чемпионата мира в Лондоне 2017 года (бег на 100 м и эстафета 4 по 100 м). Также на его счету золото чемпионата мира в закрытых помещениях в британском Бирмингеме в 2018 году (60 м), на том турнире он установил мировой рекорд на этой дистанции (6,34 секунды).

В медальном зачете чемпионата мира в Дохе лидирует сборная США, завоевавшая две золотые и две серебряные медали. На втором месте располагается команда Кении (1-0-1), на третьем - сборные Нидерландов и Ямайки (1-0-0).

Чемпионат мира в Дохе завершится 6 октября.

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