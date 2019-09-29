Определился соперник азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова по финалу Кубка мира, проходящего в Ханты-Мансийске.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, им стал китаец Динг Лирен. Рейтинг-фаворит турнира обыграл в полуфинальном тай-бреке своего соотечественника Ю Янгъи.

Отметим, что первая финальная партия пройдет 30 октября, а завтра на Кубке мира - день отдыха.

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