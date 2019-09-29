https://news.day.az/sport/1160887.html Определился соперник Раджабова в финале Кубка мира
Определился соперник Раджабова в финале Кубка мира
Определился соперник азербайджанского шахматиста Теймура Раджабова по финалу Кубка мира, проходящего в Ханты-Мансийске.
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, им стал китаец Динг Лирен. Рейтинг-фаворит турнира обыграл в полуфинальном тай-бреке своего соотечественника Ю Янгъи.
Отметим, что первая финальная партия пройдет 30 октября, а завтра на Кубке мира - день отдыха.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре