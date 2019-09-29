https://news.day.az/sport/1160889.html Азербайджанский борец выиграл турнир в России
Азербайджанский борец выиграл турнир в России
Во Владикавказе (Россия) прошел открытый турнир памяти Юрия Гусова по вольной борьбе среди молодежи (U-23).
Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, борцы сборной Азербайджана завоевали две медали. Ислам Базарганов (57 кг) стал чемпионом, а Абубакр Абакаров (79 кг) проиграл в финале.
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