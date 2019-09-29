Команда Азербайджана по дзюдо завоевала две бронзовые награды в первый день Открытого Кубка Европы в Люксембурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, третьи места в своих категориях заняли Рашад Елкиев (60 кг) и Александра-Лариса Флориан (57 кг).

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