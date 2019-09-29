Полузащитник английского "Эвертона" Тео Уолкотт был травмирован в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ириски" сыграли дома с "Манчестер Сити" и уступили гостям со счетом 1:3. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По информации источника, Уолкотт во время игры получил травму головы.

В начале встречи хавбек столкнулся головой с полузащитником "горожан" Рахимом Стерлингом. Уолкотт не смог продолжить матч, поэтому вскоре вместо него на поле вышел Алекс Ивоби.

Как позже сообщала пресс-служба "Эвертона", футболист был доставлен в больницу, которую вскоре покинул. О степени серьезности повреждения игрока неизвестно.

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