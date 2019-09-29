Нападающий мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски в матче шестого тура чемпионата Германии против "Падерборна" (3:2) установил новый рекорд бундеслиги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Польский форвард забил десятый мяч в шести первых играх чемпионата. Это самая высокая результативность.

Ранее только четырем игрокам удавалось забить девять голов в шести стартовых турах: Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.

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