https://news.day.az/sport/1160938.html Левандовски установил новый рекорд бундеслиги
Левандовски установил новый рекорд бундеслиги
Нападающий мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски в матче шестого тура чемпионата Германии против "Падерборна" (3:2) установил новый рекорд бундеслиги, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Польский форвард забил десятый мяч в шести первых играх чемпионата. Это самая высокая результативность.
Ранее только четырем игрокам удавалось забить девять голов в шести стартовых турах: Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.
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