https://news.day.az/sport/1160997.html Новичок "Монако" повторил рекорд Ибрагимовича и Неймара в чемпионате Франции
Новичок "Монако" повторил рекорд Ибрагимовича и Неймара в чемпионате Франции
Форвард "Монако" Ислам Слимани повторил рекорд результативности в чемпионат Франции в своих пяти стартовых матчах. За первые пять матчей в составе "Монако" Слимани поучаствовал в восьми голах своей команды.
На счету Ислама четыре гола и четыре голевые передачи, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Только Златану Ибрагимовичу и Неймару в составе "Пари-Сен-Жермен" удавалось достичь таких показателей, сообщает Opta, который с сезона 2006/07 стал анализировать Лигу 1.
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