https://news.day.az/sport/1161228.html Игрок сборной Азербайджана забил два гола в Германии
Игрок сборной Азербайджана забил два гола в Германии
Футболист сборной Азербайджана и клуба второй Бундеслиги Германии "Эрцгебирге" Дмитрий Назаров сделал дубль в матче своей команды против дрезденского "Динамо".
Как передает Oxu.Az, встреча завершилась победой "Эрцгебирге" со счетом 4:1, передает Day.Az.
Д.Назаров вышел в стартовом составе и отличился на 27-й (с пенальти) и 39-й минутах.
Отметим, что "Эрцгебирге" с 14 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице.
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