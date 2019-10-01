https://news.day.az/sport/1161474.html Британский клуб заплатит миллионы евро за погибшего футболиста
Британский клуб заплатит миллионы евро за погибшего футболиста
Международная федерация футбола (ФИФА) обязала валлийский "Кардифф Сити" выплатить сумму трансфера погибшего футболиста Эмилиано Салы французскому "Нанту".
Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По информации издания, руководство "Кардиффа" обязано заплатить французам шесть миллионов евро. Несмотря на гибель футболиста, сделка между клубами считается действительной, так как была внесена в регистр ФИФА.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре