Международная федерация футбола (ФИФА) обязала валлийский "Кардифф Сити" выплатить сумму трансфера погибшего футболиста Эмилиано Салы французскому "Нанту".

Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, руководство "Кардиффа" обязано заплатить французам шесть миллионов евро. Несмотря на гибель футболиста, сделка между клубами считается действительной, так как была внесена в регистр ФИФА.

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