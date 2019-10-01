"Манчестер Юнайтед" на своем поле сыграл вничью с лондонским "Арсеналом" в центральном матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, встреча прошла в понедельник на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась со счетом 1:1. В концовке первого тайма Скотт Мактоминай вывел манкунианцев вперед ударом из-за штрафной. Восстановить равенство на 58-й минуте смог Пьер-Эмерик Обамеянг, реализовавший выход один на один. В оставшееся время соперники имели по несколько голевых моментов, но отличиться не смогли.

После семи туров в активе "Манчестер Юнайтед" девять очков, команда располагается на десятом месте в чемпионате. "Арсенал" набрал 12 баллов и находится на четвертой строчке.

В следующем туре МЮ 6 октября на выезде сыграет с "Ньюкаслом". "Арсенал" в тот же день на своем поле примет "Борнмут".

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