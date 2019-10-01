Российский основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг заявил, что не исключает появления в чемпионате мира по автогонкам в классе "Формула-1" появления новой команды из России. Функционер признался, что для этого важна финансовая поддержка, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Хотим ли мы создать команду "Формулы-1"? Наши гонщики будут иметь больше возможностей, если будет больше команд. Все возможно, - приводит слова Ротенбрега Спорт24.Ru. - Главное прилагать усилия, и здесь я в первую очередь имею в виду финансы".

Напомним, что SMP Racing помогает развиваться молодым автогонщикам из России. Именно благодаря данной программе в "Формуле-1" выступали такие российские пилоты как Виталий Петров и Сергей Сироткин. Также участником SMP Racing является россиянин Роберт Шварцман, который накануне стал чемпионом "Формулы-3".

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